Así es la mansión de $3.2 millones que Luis Fonsi vende en Miami

El cantante puertorriqueño y su familia venden su mansión de 6 dormitorios y 8 baños en una exclusiva zona de Miami.

¡En venta!

Luis Fonsi y su esposa Águeda López están vendiendo su mansión en Miami por $3.2 millones.

Para todos los carros

El garaje tiene suficiente espacio para una flota de automóviles.

La entrada

Queda evidente que es la casa de un músico.

La sala

El espacio perfecto para los preciados momentos en familia.

La cocina

Un enorme espacio en el que se puede preparar un festín multitudinario.

Las habitaciones

La mansión tiene seis habitaciones, suficientes para acomodar a familiares y amigos.

Los baños

La casa también cuenta con ocho baños.

El "man cave"

Ese espacio de la casa en que el chico hace suyo para relajarse solo o con sus amigotes.

La piscina

Una necesidad para lidiar con el calor de Miami.

Listos para las fiestas

Además de agua, la zona de la piscina también cuenta con un espacio para fiestas y barbacoas.

