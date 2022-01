Luis Fonsi vende su catálogo musical Luis Fonsi vendió su catálogo editorial a HarbourView Equity Partners, una empresa global de gestión de activos alternativos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi, uno de los artistas latinos más exitosos de las últimas décadas y autor de temas como "Despacito" o "¿Quién te dijo eso?", vendió su catálogo editorial a HarbourView Equity Partners, una empresa global de gestión de activos alternativos. Sherrese Clarke Soares, fundadora de la empresa, hizo pública la noticia, aunque no se refirió a cuánto habían pagado al cantante. "Estamos muy emocionados de adquirir el catálogo de ventas multiplatino del artista de renombre mundial Luis Fonsi", dijo Soares, según Variety. "Esta notable adquisición consolida firmemente nuestra misión de apoyar a los creadores y maximizar el valor para todos y es una adición fantástica a nuestra cartera existente de propiedad intelectual", añadió. HarbourView Equity Partners comunicó que el negocio se cerró en solo dos semanas. "Los álbumes de Fonsi han alcanzado el estatus de oro, platino y diamante varias veces, y ha recibido algunos de los premios más prestigiosos de la industria", dice el comunicado. También destacaron el "talento innegable y único" del cantautor puertorriqueño, "una de las principales figuras de la música latina de su generación con una exitosa carrera artística que abarca más de dos décadas". El acuerdo entre la compañía y el cantante abarca desde el álbum Comenzaré, de 1998, hasta Vida, lanzado en 2019. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Variety informó que Sony Music Publishing continuará administrando el catálogo de Fonsi, ganador de siete títulos Guinness World Records por "Despacito", cinco Grammy Latinos, 12 Premios Billboard Latinos, 17 Premios Juventud y dos American Music Awards, entre otros. Otros artistas de la talla de siguiendo el ejemplo de Shakira, Bruce Springsteen, Bob Dylan, David Bowie o Stevie Nicks también han vendido su catálogo musical.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Fonsi vende su catálogo musical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.