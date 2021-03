Close

Luis Fonsi se tatúa mensaje de su hija Un emotivo texto que la primogénita de Luis Fonsi le dedicó, ahora ha quedado grabado en su cuerpo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cariño de una hija hacia su padre es algo invaluable; por ello, Luis Fonsi no dudó en dejar grabado para siempre el mensaje que su pequeña Mikaela, de 9 años, le escribió en la mano. "Cuando tu hija te escribe 'Te Amo' en la mano, y en vez de borrármelo, me lo tatúo", dijo Fonsi en sus cuentas de Instagram y Twitter. El cantante acompañó el texto con una imagen donde se le ve portando una T-Shirt negra y una mascarilla a juego. Su mano izquierda está cerca del rostro y se puede apreciar la palabra "Te Amo" con la letra de su primogénita. Esta acción de inmediato atrajo la atención de los cibernautas, quienes dieron al intérprete de "No me doy por vencido" una serie de comentarios aplaudiendo su decisión de conservar en tan importante y conmovedora muestra de afecto. "¡Es lo mejor que pudiste hacer! Esa letra, esa niñez, un pedazo de corazón de ella en tu mano", expresó un usuario. Image zoom Credit: luis fonsi instagramn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre me llamó la atención ese tatuaje, que bueno saber el por qué. Linda la Mika [Mikaela]", dijo un seguidor. "Lo mismo hizo el padre de mi hija hace 10 años", mencionó una fanática. "¡¡¡Amor puro!!! Hermosooo Tatto", agregó un internauta. "Que ternura"; "Morí de amor"; "Tan lindo"; "Eso es muy dulce"; "Que cosa más hermosa", y "¡Qué bonito!", fueron otras frases expresadas en ambas redes sociales. Luis Fonsi gusta de hacer públicos algunos momentos en familia o bien cuando pasa momentos especiales con sus hijos Mikaela y Rocco; o bien, con su esposa Águeda López. En esta ocasión, algo tan significativo para él quiso compartirlo también.

