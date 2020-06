"Bájale". Esta ha sido la advertencia de Luis Fonsi a su bella esposa Águeda López La modelo española publicó su foto más sexy y el cantante no pudo evitar ponerse 'celosillo'. La temperatura se disparó ante tanta sensualidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi siempre es Luis Fonsi quien suele ser noticia por sus ocurrencias en redes y sus éxitos en las ondas pero en esta ocasión, fue su esposa quien le quitó el protagonismo con una imagen que ha dejado a sus seguidores temblando. Desde su yate familiar, Águeda López compartía una imagen de las que te quitan el hipo, literalmente. La modelo luce un diminuto bikini rojo que le ha valido una lluvia de piropos y adjetivos calificativos, todos nivel máximo, por supuesto. Siempre ha tenido una figura de escándalo pero la dura rutina de ejercicios durante la cuarentena se ha hecho notar y los resultados saltan a la vista. Fonsi, que siempre está pendiente de su chica, le dedicó tan solo una palabra. "Bájale", no sabemos si por los calores o porque se puso un poquito celosón. Las interminables piernas de la maniquí, su cinturita de avispa y su abdomen de acero hacen que ni apreciemos las preciosas vistas del mar que le rodean. Ella es el mejor paisaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es de extrañar que el cantante, entre risas y siempre con humor, le haya dicho que frenara un poco. Una foto así es contraproducente para los que sufren problemas de corazón. Bromas aparte, la feliz esposa y mamá nos alegró la vista durante su viaje en barco y nos demostró que no hay excusa, ni siquiera el no poder salir de casa, para dejar de cuidarse.

Close Share options

Close View image "Bájale". Esta ha sido la advertencia de Luis Fonsi a su bella esposa Águeda López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.