Luis Fonsi rompe el silencio y habla de su nueva canción: "Ahora pueden dormir todos bien" El cantante acaba de lanzar su nuevo tema por el que además de aplausos, también recibió críticas al considerar que podría estar dirigido a su ex, Adamari López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 24 de agosto era un día muy importante para Luis Fonsi. El cantante presentaba uno de los temas que conformará su próximo disco, cuyo lanzamiento será el año que viene. Mientras llega ese momento, toca ir presentando singles, y el siguiente ya está al alcance de todos. Se llama "Pasa la página. Panamá" y ha generado furor, para bien y no tan bien. Mientras muchos aplaudían el nuevo y marchoso ritmo de la canción, otros la han visto como una provocación por la letra. En ella se habla de una expareja a la que se recomienda que deje de dar pena y avance. Luis Fonsi Luis Fonsi | Credit: (Photo by Ivan Apfel/Getty Images) Como era de esperar, hay seguidores que han asumido sin preguntar que la destinataria no era otra que Adamari López. En un en vivo con sus fans en las redes, Fonsi habló acerca de este tema que le tiene entusiasmado. Y no solo eso, también aclaró por qué se llama así. "Todas las canciones son ciudades, como la primera que fue Buenos Aires. Esta, originalmente, se llamaba Panamá y se sigue llamando Panamá. Pero era solo Panamá, porque en el segundo verso dice, 'ya cambia de canal, no eres Panamá'. Pero la frase de 'Pasa la página' era tan fuerte, era como el ancla de la canción y era importante. Es la única que tiene dos títulos, entonces es "Pasa la página. Panamá"", explicó ante las dudas e insistencia de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y añadió. "Ahí aclaré esa mega ultra duda. Ahora pueden dormir todos bien sabiendo el porqué", dijo entre risas sin dar más explicación. A pesar de que en el directo le cuestionaban sobre el tema y su posible relación con Adamari, Fonsi no hizo mención alguna al asunto. Celebró este lanzamiento e hizo caso omiso a los comentarios y ataques que ha recibido. La música para él, en la que cumple 25 años en septiembre y por lo que arranca una gira especial, está por encima de toda polémica, así que cada cual que saque sus conclusiones.

