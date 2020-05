"No fue nada fácil": Luis Fonsi se sincera 10 años después sobre su mediático divorcio El cantante de 'Despacito' recuerda a día de hoy su divorcio de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) como uno de los momentos más difíciles de su carrera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luis Fonsi ha atravesado momentos muy difíciles a lo largo de su exitosa carrera como cantante, pero sin duda uno de los más dolorosos a nivel personal ha sido su mediática separación de Adamari López, suceso que vivió en 2009 tras tres años de matrimonio, ya que como figura pública su proceso de divorcio estuvo en boca de todos. Así lo reconoció recientemente el intérprete de ‘Despacito’ en una entrevista para el show El break de las 7, que transmite Univision a través de su página de Facebook. "Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil", se sinceró Fonsi, quien en su momento fue muy criticado luego de que Adamari revelara entre lágrimas lo que vivió junto a él. Image zoom Luis Fonsi Mezcalent "Él me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad", llegó a revelar en 2013 la copresentadora de Un nuevo día en el programa Al rojo vivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fonsi, que se encuentra promocionando actualmente su nuevo sencillo ‘Girasoles’, admitió que ha aprendido con el paso del tiempo a darle la importancia justa a las cosas. "Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", respondió el cantante tras ser preguntado por la conductora Chiquinquirá Delgado sobre qué ha sido lo peor que se ha dicho sobre él. "Yo digo sabes qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa", declaró el también intérprete de ‘Calypso’. Y es que para el cantante lo más importante es la opinión de sus seres queridos. "La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir", aseveró.

