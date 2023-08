Luis Fonsi reaparece tras controversia por su nueva canción Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Fonsi Visits Univision's Despierta America Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El artista causó impacto con el tema que algunos pensaron era indirecta para Adamari López. Además: Bad Bunny tapado hasta las orejas, Becky G pone a bailar a Nueva York, y Peso Pluma con abrigo ¡en pleno verano!, ¡míralos! Empezar galería Luis Fonsi Luis Fonsi Visits Univision's Despierta America Credit: Alexander Tamargo/Getty Images El cantautor puertorriqueño se pasó por los estudios de Despierta America (Univision), en Doral, FL., tras la controversia que causó su más reciente tema, que algunos tomaron como indirecta para su ex, Adamari López. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Bady Bunny Bad Bunny Credit: Backgrid/The Grosby Group El artista boricua surgió por las calles de Nueva York con este curioso tapado dirigiéndose a las grabaciones de su nuevo video musical. 2 de 9 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Nathan Congleton/NBC via Getty Images Radiante la artista mexicoamericana hizo una explosiva presentación en Rockefeller Plaza, NY, como parte de su participación en el show TODAY (NBC) . 3 de 9 Ver Todo Anuncio Luis Miguel luis miguel gira chile Credit: Cortesía: Cardenas marketing Group/EBPR Después de un susto de salud el astro musical regresó al escenario de la Movistar Arena en Santiago de Chile, para continuar con su aclamada gira internacional, ¡bien! 4 de 9 Ver Todo Peso Pluma Peso Pluma Credit: Backgrid/The Grosby Group El que sorprenió con su look invernal en pleno verano fue el cantautor jaliscience quien se encuentra de visita en la Gran Manzana. 5 de 9 Ver Todo Lucero Mijares y Federico Di Lorenzo Lucero Mijares Credit: Medios y Media/Getty Images La hija de los cantantes Lucero y Mijares se apoderó del escenario del teatro Hidalgo, en Ciudad de México, para ofrecer una probadita del show El Mago The Wizz. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angelique Boyer y Sebastián Rulli angelique boyer sebastian rulli retorno diana salaza Credit: Mezcalent La pareja vuelve a compartir el set con el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, bajo la producción de Carlos Bardasano (izq.), quien los acompañó en el inicio de las grabaciones en Ciudad de México. 7 de 9 Ver Todo Michelle Posada Michelle posada book presentation miami Credit: Crédito: Alberto Tamargo via Aileen Abella @aetphoto715 @aileen_abella La actriz, mamá y autora presentó su nuevo libro En la cocina con Michi en la prestigiosa librería Books and Books de Miami, FL., ¡mil felicidades! 8 de 9 Ver Todo Al Pacino Al Pacino Credit: Splash News/The Grosby Group Otro que se dejó ver muy sonriente por las calles de NY fue el multipremiado actor quien participará en el nuevo video de Bad Bunny, ¡qué ganas de verlo! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

