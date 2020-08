Luis Fonsi prepara la cita más romántica para el cumpleaños de su esposa Águeda López El cantante compartió la cita tan especial que les esperaba a su esposa y a él en este día tan señalado para la mujer de su vida y madre de sus dos hijos, Rocco y Mikaela. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda este ha sido un fin de semana de celebraciones y cumpleaños. Mientras por un lado Adamari López sorprendía por todo lo alto a Toni Costa y Carlos Ponce declaraba su amor a Karina Banda por una nueva vuelta al sol, Luis Fonsi hacía lo propio con su mujer Águeda López. La cumpleañera era sorprendida desde primera hora por su esposo e hijos con regalitos, detalles bonitos y una rica tarta que compartía feliz y dichosa en sus redes sociales. Pero fue en la noche, ya con la caída de la tarde que el artista le tenía preparada una cita inolvidable, de esas entre marido y mujer que prometen ser románticas y a la luz de la luna. En este caso así fue porque los tortolitos salieron en crucero en un yate donde brindaron y celebraron un año más de vida y amor. Ya con las luces nocturnas encendidas y una buen copita para brindar, Fonsi nos anunciaba el viaje en barco que les esperaba a los enamorados. "Noche de crucero", se limitaba a escribir. Su sonrisa lo decía todo. Por su parte, Águeda, radiante y contenta con el planazo presumió de ese y otros momentos inolvidables de su día en el que no faltaron las felicitaciones de familiares y amigos desde el otro lado del charco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo española también recibió hermosos detalles que incluyen una tarta de su fans que le demostraron una vez más su amor incondicional, independientemente de la distancia. Por todos es sabido que este no ha sido el mejor año de la maniquí, que perdía a su papá a comienzos de año. Pero el amor de sus seres queridos y sus seguidores le ha servido para mirar al futuro con esperanza e ilusión. Desde aquí nos unimos a esta felicitación deseándote un nuevo año cargado de salud, amor y muchos sueños por cumplir. ¡Por muchos más!

Close Share options

Close View image Luis Fonsi prepara la cita más romántica para el cumpleaños de su esposa Águeda López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.