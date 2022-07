Luis Fonsi habla por primera vez de lo difícil que fue su divorcio de Adamari López Durante años Luis Fonsi se mantuvo hermético respecto a lo que significó en su vida la ruptura con Adamari López. Recientemente el cantante abrió su corazón ¡y se soltó a hablar como nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El matrimonio de Adamari López y Luis Fonsi fue de cuatro años, de 2006 a 2010. Tras el divorcio, la actriz se pronunció en diversas ocasiones sobre la separación; por su parte, el cantante se mantuvo más discreto al respecto. Ahora, el intérprete de "Despacito" abre su corazón y habla por primera vez de lo difícil que fue atravesar por este proceso. "Mucha gente ha pasado por eso", mencionó Fonsi al programa chileno de televisión De tú a tú (T13). "Un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie", advirtió. "No entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunte cuando uno no quiere hablar de eso". El compositor puertorriqueño dejó claro que es más difícil lidiar con ese tipo de situaciones cuando se es una figura pública. Sin embargo, se quedó con el aprendizaje de esa experiencia; lo cual, le permitió salir adelante. "Eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, apreciar las cosas y ver la vida de otro color", confesó. Adamari López y Luis Fonsi Credit: Mezcalent; Mike Coppola/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, reconoce que al principio tenía temor de volver a entablar una relación sentimental; pero con el tiempo pudo salir adelante. "Estaba empezando otra vez a atreverme a salir y conocer, en un momento muy loco de mi vida, donde por un lado dije: 'No te empieces a enamorar de nuevo'. Y por el otro dije: 'Es justo lo que necesito'", agregó. "Cuando uno mira hacia atrás uno dice 'este fue un momento duro'. Fue muy duro y sufrí mucho, pero gracias a ese momento me pasó esto". Ahora, Luis Fonsi ha dejado atrás ese capítulo de su vida y formó una nueva familia al lado de la modelo Águeda López, con quien procreó dos hijos, Mikaela y Rocco.

