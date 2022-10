Esposa de Luis Fonsi es captada mientras regañaba a su esposo: "Todo es culpa tuya" La modelo española Águeda López protagonizó unas imágenes donde se pone seria con su famoso marido. El momento quedó grabado y el artista lo compartió travieso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi y su esposa Águeda López viven en un auténtica luna de miel tal y como ellos mismo han mostrado en sus redes durante sus últimos viajes por Europa. Pero, como toda pareja, también tienen sus más y sus menos. Desde el amor, el cantante compartió un video en el que muestra un momento muy personal entre su esposa y él, también de lo más divertido. La modelo se quejaba de los jeans que se había traído al viaje por equivocación y que, según ella, no le hacían ver las nalgas como debe ser. Por confusión trajo otros pantalones y así se lo dejaba saber al artista quien, de lo más travieso, capturó el cómico momento. Águeda López y Luis Fonsi Águeda López y Luis Fonsi | Credit: Mezcalent "Ahora estos jeans no me hacen culo, estos no son los que... ¿Me estás grabando?", dice mirando seria a cámara. "No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya. Que yo haya traído estos jeans y no los que tenía que traer, es culpa tuya", siguió la bella maniquí ante las risas del puertorriqueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Un día en mi vida! Definitivamente ella no es a morning person. La amo tanto", escribió de broma Fonsi junto al divertido video. Aunque es cierto que Águeda no estaba muy contenta con cómo se le veían estos pantalones, la escena en general estuvo cargada de complicidad y risas que se trasladaron a los seguidores en cuanto la vieron. Los usuarios agradecieron que mostraran esa parte más cercana de su día a día, lejos de las lentejuelas y el glamour. "Te mato", le contestó de broma la modelo al ver que Fonsi había publicado el video. Todo resultó en una graciosa anécdota que demuestra que en su historia de amor, también hay mucho humor.

