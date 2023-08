Luis Fonsi causa conmoción por su nuevo single: "Pasa la página, no eres la víctima" ¿Es una indirecta para Adamari López? "Se tenía que decir, y lo dije", expresó el cantante quien recibió muchas críticas ante el anuncio de este lanzamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya la friolera de 13 años que Luis Fonsi y Adamari López se separaron, un capítulo del que ambos han hablado públicamente y dejado atrás. Sin embargo, parece que el público no termina de olvidar. El cantante acaba de anunciar el próximo lanzamiento de "Pasa La Página", su nuevo single y apuesta musical que le tiene de lo más emocinado. Acaba de dar un pequeño aperitivo de lo que es el video y también la letra, generando posiciones encontradas entre sus seguidores. El mensaje, claramente dirigido a una persona del pasado a quien pide que cierre ese capítulo, ha sido interpretado por muchos como una indirecta muy directa a su expareja, Adamari López, lo que ha provocado un aluvión de críticas para el puertorriqueño. Luis Fonsi Luis Fonsi en el punto de mira por su nueva canción | Credit: Adamari López: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Luis Fonsi: (Photo by STARLITE/Getty Images) "Se tenía que decir, y lo dije", escribió Fonsi junto al avance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son algunas líneas: "Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó". Ha bastado con esto para que las reacciones no se hicieran esperar. Hay quienes han asumido que es un mensaje para la conductora y así se lo han hecho saber. "Hace mucho que te superó", "¿Qué necesidad de revivirlo?", "¿Cómo sacas esto? ", "Defraudada totalmente", "El Shakiro boricua", "Falta de respeto y falta de ser un caballero", escribieron tan solo algunos decepcionados. Otros, en cambio, aplaudieron a Fonsi por los nuevos ritmos que aporta esta marchosa canción que se estrena este jueves, 24 de agosto.

