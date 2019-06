Luis Fonsi y sus planes navideños y de fin de año: "Algo me dice que voy a tener la casa llena"

Como muchos de sus compatriotas en el medio artístico, el cantante Luis Fonsi continúa poniendo su granito de arena para que su isla, Puerto Rico, se levante tras el devastador paso del huracán María. Pero en estas fiestas decembrinas, Fonsi también tiene presente lo importante que es hacer un paréntesis para reflexionar y celebrar en familia.

“[Las] fechas navideñas para mí son sagradas”, asegura el cantautor que ha tenido el año más exitoso de su carrera este 2017 con su tema “Despacito” y quien junto con su colaborador en el mismo, el reggaetonero Daddy Yankee, fue nombrado por PEOPLE EN ESPAÑOL como una de Las estrellas del año. “Voy a tomarme varias semanas para estar con mis hijos y mi familia, con mis padres y hermanos y celebrar la Navidad —y más ahora que hay que dar muchas gracias, que hay que ayudar a mucha gente”.

La reunión familiar tendrá lugar en el hogar que comparte con su esposa Agueda López y sus hijos Mikaela y Rocco en el sur de la Florida. “Algo me dice que voy a tener la casa llena, y feliz de traerme a toda mi familia de Puerto Rico a Miami”, dijo Fonsi a PEOPLE EN ESPAÑOL durante su sesión de fotos para la portada de Las estrellas del año a finales de septiembre. “Si me hubieses preguntado hace una semana [antes del paso de María], te hubiese dicho que iba a estar tirado en una playa tomando piña colada todo el tiempo, ahora el enfoque cambió un poquito. Quiero estar seguro que la parte personal y nuestra familia está bien; eso al final del día es lo que me va a traer tranquilidad”.

El 2018 promete ser otro año movido para el artista, quien continuará su gira mundial con fechas programadas desde Brasil a México a países asiáticos hasta el verano —a la vez que seguirá preparando nueva música. Pero ojo, Puerto Rico y lo que él puede hacer para ayudar en su reconstrucción también pesa en su mente.

“Tenemos una sola meta y es reconstruir Puerto Rico y ayudar en lo que uno puede”, continúa Fonsi, quien ha llevado ayuda a los damnificados del ciclón en múltiples viajes a la isla. “Es difícil, es una situación nueva para mucha gente y estamos tratando de ir día a día usando todos los recursos que uno tiene y los que uno no tiene. Yo me he atrevido a llamar gente que normalmnete jamás me hubiese atrevido a llamar para pedir ayuda. Para decir: ‘Ayúdame, necesito esto, necesito un avión [para llevar suministros], necesito tal cosa’ porque si no es así, siento que no estoy haciendo mi parte como boricua”.