¡Así están siendo las exóticas vacaciones de verano de Luis Fonsi con su familia! La pareja compartió sus mejores momentos junto a sus hijos, Rocco y Mikaela, desde el paraíso. Aguas cristalinas, champán y paisajes de ensueño, ¡no faltó nada! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Corren tiempos difíciles pero pasarlos con la familia siempre es la mejor terapia. Luis Fonsi y cía hicieron las maletas y se marcharon a uno de sus rincones favoritos para disfrutar de unos días de paz, playas paradisíacas y muchos momentos cómplices en familia. Así nos lo comunicaba Águeda López, la esposa del cantante, en una imagen en el avión. "Yendo a algún lugar", escribió desde su cómodo asiento. "Me fui", añadió Fonsi. No faltó mucho para finalmente poder verles en una de las islas caribeñas a la que suelen acudir para buscar refugio, República Dominicana. Desde Punta Cana, la modelo ha mostrado bikinazos de infarto y postales de película desde la playa y la piscina del lugar. Además, celebraron con sus pequeños Mikaela y Rocco un 4 de julio de lo más emocionante y con sabor a marshmallow. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de unos meses confinados en casa y entregados a sus pequeños y sus tareas escolares, había que tomarse un respiro y disfrutar de aires nuevos y un descanso mental tan necesario. Con estas vistas que nos ha mostrado la bella modelo española, la relajación y desconexión están aseguradas. Por su parte, Fonsi se prepara para en unas semanas volver a la carga y retomar el trabajo. Por ahora ha estado centrado en su familia y en aportar su granito de arena en medio de esta pandemia. Lo ha hecho a través de su fundación Luis Fonsi Foundation con la que han donado miles de mascarillas a varias zonas de su país natal, Puerto Rico. "Hay que seguir llevando el mensaje sobre la importancia de protegerse y seguir las reglas implementadas por la Organización Mundial de la Salud", escribía en redes estos días. Aunque está de vacaciones, el artista está pendiente de todo lo que sucede para que más pronto que tarde podamos dejar atrás esta pesadilla y hacer la vida de siempre. Mientras eso llega, Fonsi compagina el trabajo, el descanso y el compromiso con la entrega y pasión que le caracteriza.

