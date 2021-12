Luis Fonsi celebró así a sus hijos Mikaela y Rocco ¡Mira cómo han crecido! Luis Fonsi dedicó este hermoso mensaje a sus hijos Mikaela y Rocco, fruto de su matrimonio con la modelo española Agueda López. Los niños ambos celebran hoy su cumpleaños. ¡Mira cómo han crecido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi dejó a sus seguidores boquiabiertos al publicar una foto reciente de sus hijos Mikaela y Rocco por lo mucho que han crecido los niños. El cantante puertorriqueño dedicó un amoroso mensaje a sus hijos, fruto de su matrimonio con la modelo española Agueda López. En la foto, los vemos vestidos iguales, con pantalones de mezclilla y camisetas blancas. Lo más sorprendente es lo grandes que se ven Mikaela, de 10 años, y Rocco, de 5. Sin duda, heredaron la belleza y el carisma de sus padres. ¿Serán modelos o cantantes? Los hermanitos comparten el mismo cumpleaños, ya que ambos nacieron el 20 de diciembre. "Ellos dos…nuestra vida entera, los que nos enseñaron lo que es amor incondicional…mis dos mejores composiciones. Se aman tanto que decidieron nacer el mismo día (con 5 años de diferencia) Felicidades Mika y Rocco, ustedes dos son lo mejor que nos ha pasado en la vida", escribió el intérprete de "Despacito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la modelo española compartió la misma foto de sus hijos en su cuenta de Instagram para celebrar el doble cumpleaños. Muchos de sus famosos amigos y colegas le mandaron felicitaciones a los pequeños. "Dios los cuide y proteja siempre", comentó la cantante Olga Tañón. "¡Qué bellos! Ella modelo como su mami y él full rock & roll", escribió la cantautora Erika Ender. "¡Cómo hemos pensado en ellos! ¡Se hacen querer rápido!", escribió el cantante David Bisbal. Luis Fonsi Agueda Lopez Credit: (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy) ¡Feliz cumpleaños Mikaela y Rocco! Seguramente habrá doble fiesta hoy en casa.

