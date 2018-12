Por más compromisos profesionales que pueda tener en su apretada agenda como cantante, Luis Fonsi siempre busca un hueco libre en estas fechas para colaborar activamente con el St. Jude Children’s Research Hospital en la lucha contra el cárcel infantil y otras enfermedades terminales. “Poder llevar este mensaje al público latino cada año desde hace ya 15 años me parece que es algo muy importante. Ya se ha convertido en una tradición”, afirma el cantante a People en Español. “Yo creo que es importante usar la plataforma que, gracias a Dios, el público me ha dado a través de mi música por tantos años, para crear conciencia y para hacer cosas positivas”.

El intérprete del pegadizo tema musical ‘Despacito’ forma parte un año más de la campaña navideña Thanks and Giving de St. Jude que busca recaudar fondos para poder seguir salvando las vidas de niños que desafortunadamente atraviesan por enfermedades como el cáncer.

“La vida es frágil pero es bella y cuando nos unimos pasan cosas grandes y tenemos el poder de salvar vidas y por eso creo tanto en St. Jude y por eso creo tanto en esta campaña y por eso como parte de mi enfoque hacia lo que hago es dedicarle siempre tiempo a este tipo de iniciativa”, agrega el reconocido artista de origen puertorriqueño, quien cada año dedica tiempo para convivir con los pacientes de St. Jude Children’s Research Hospital y sus familias.

“Todos los días tenemos que levantarnos por la mañana y celebrar la vida y la salud, celebrar la salud de nuestros hijos y de nuestras familias, pero no nos podemos olvidar de esos que no la tienen”.

Para Fonsi, quien es padre de dos niños, es imposible no ponerse en el lugar de esos padres.

“Yo vengo trabajando con St. Jude desde hace 15 años ya, o sea que no es ahora que soy padre, pero uno se pone en ese lugar siendo o no siendo padre y debe ser la frase más difícil para escuchar que te digan que tu hijo tiene cáncer y debe ser un proceso muy difícil”, cuenta.

“Muchas de estas familias viajan de diferentes lugares del mundo para estar ahí, lo dejan todo, dejan a sus otras familias, su trabajo, al hermanito o la hermanita del paciente, sacrifican todo para estar ahí por sus hijos y es un momento donde uno necesita apoyo, donde uno necesita la fuerza. Yo he conocido a muchísimas familias, muchísimos casos, muchísimas batallas ganadas, algunas perdidas también con nombre y apellido y eso todo me inspira a usar mi voz para unir, para invitar al público latino, que de por sí nosotros somos gente que nos gusta ayudar que sacamos de donde no tenemos para ayudar al prójimo, a luchar contra esta enfermedad”, explica.

El cantante, no obstante, reconoce que el hecho de haberse convertido en padre ha hecho que sienta todavía más responsabilidad para sumarse cada año a esta campaña.

“Toca una fibra diferente que antes no conocía, lo siento aún más cercano. Sigo trabajando con la misma pasión y con la mismas ganas, pero ahora me siento más cerca especialmente en esas conversaciones con otros padres, me siento más responsable, siento que mi voz ahora es más fuerte y mi unión y mi responsabilidad sigue ahí más fuerte que nunca”, se sincera.

