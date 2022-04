Luis Fonsi al estilo de Karol G: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Luis Fonsi se divierte junto a Águeda López en el Festival Coachella Credit: Backgrid/The Grosby Group JLo junto a Ben Affleck, Claudia Martin, Diego Boneta, Altair Jarabo y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Luis Fonsi y Agueda López Luis Fonsi se divierte junto a Águeda López en el Festival Coachella Credit: Backgrid/The Grosby Group El intérprete de "Despacito" y su esposa fueron fotografiados en el Festival de música Coachella. A juzgar por su peluca, Luis es ¡fan de la cantante Karol G! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan su búsqueda de casa en Los Ángeles Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La pareja continúa su búsqueda de casa en Los Ángeles. Jlo y el actor fueron fotografiados tomados de la mano en el exclusivo sector de Bel Air en Los Ángeles. 2 de 8 Ver Todo Claudia Martin Claudia Martin en una escena de la telenovela "Los Ricos También Lloran Credit: mezcalent ¡Pobre Claudia! ¿Qué le habrá pasado a la actriz durante las grabaciones de la novela Los ricos también lloran? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Oscar Isaac Actor and Producer Oscar Isaac Visits Universal Orlando Resort Credit: Universal Orlando Resort El ganador del premio Golden Globe apartó tiempo de su apretada agenda laboral para visitar el Universal Orlando Resort, en Florida. 4 de 8 Ver Todo Farina Farina vive el mejor momento de su carrera con el éxito de su sencillo junto con El Alfa (Bendecido), su nuevo sencillo con Ryan Castro (Fiesta) y el éxito de su película "Flow Calle". Credit: mezcalent Farina vive el mejor momento de su carrera con el éxito de su sencillo junto con El Alfa (Bendecido), su nuevo sencillo con Ryan Castro (Fiesta) y el éxito de su película Flow calle. "Tuve una situación donde alguien me dijo 'es que esto es para cantantes, esto no es para raperos'; y eso me marcó mucho, tanto que todavía me acuerdo". 5 de 8 Ver Todo Sergio Vallín Sergio Vallín, guitarrista de Maná, celebra sus 30 años de carrera con algo que nunca había soñado tener: una guitarra Gibson que lleva su nombre Credit: mezcalent El guitarrista de Maná celebró sus 30 años de carrera con algo que nunca había soñado tener: una guitarra Gibson que lleva su nombre. "Y ahora, tener una guitarra en mis manos me hace sentir muy feliz y también es una responsabilidad, porque quien llegue a tener esta guitarra en sus manos, pues espero que le guste, que le haga sentir más feliz". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en una escena de la telenovela "Corazón Guerrero Credit: mezcalent Los actores grabando una escena de la telenovela Corazón guerrero, producción de Salvador Mejía que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente llegará a Univision para los Estados Unidos. 7 de 8 Ver Todo Diego Boneta Diego Boneta disfruta del Festival Coachella junto a su novia Renata Notni y Sara Sampaio Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El protagonista de Luis Miguel, la serie, disfrutó a lo grande del Festival Coachella junto a su novia Renata Notni y amigos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

