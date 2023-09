Siempre hay un bueno y un malo y desafortunadamente fui el malo porque fui yo el que tomé la decisión de separarme y eso lo entiendo, pero que siempre tengan todas las cartas sobre la mesa antes de juzgar… Yo pienso que la gente que ya me ve con ese papel yo puedo decir aquí todo y no voy a cambiar su mente, por eso me siento pleno y tranquilo porque ya yo acepté que hay mucha gente que sabe la verdad, que sabe el orden cronológico y sabe lo que pasó y lo que no pasó. Hay mucha gente que no le importa y que dicen 'me gusta la música de Fonsi o no me gusta y no me importa lo que pasó o no'. Pero hay mucha gente que vivió y cree que esta narrativa, esta novela que se formó y que formaron mucha gente, no estoy diciendo que fue ella, ojo, mucha gente piensa que esa es la verdad y esa gente no hay mucho que yo pueda hacer con ella, no les voy a convencer con esta entrevista ni con otra ni con nada y por eso es que he decidido por mucho tiempo callar porque yo digo estoy gastando mi energía. ¡Puedes ver aquí la entrevista completa!