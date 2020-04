Luis Fonsi hace llorar a sus seguidores en pleno directo con su conmovedor mensaje El cantante puertorriqueño ha tocado la fibra sensible con una publicación que ha arrancado las lágrimas de muchos por su emotivo contenido. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son días sensibles, de miles de pensamientos y sensaciones, de reflexiones y conclusiones. Muchas preguntas, mucho miedo e incertidumbre. Pero gracias a ellos, a los artistas que nos acompañan desde casa en las redes, sentimos que estamos más acompañados y que la vida sigue vibrando al son de su arte. Con los sentimientos a flor de piel es cómo nos ha dejado, una vez más, Luis Fonsi. El cantante ha compartido una de sus publicaciones más emotivas de los últimos tiempos. Desde el estudio de su casa en Miami, el puertorriqueño ha cantado de la mano virtual de la artista norteamericana Tori Kelly el "Hallelujah", de Leonard Cohen, con el que ambos nos han erizado la piel y, por qué no decirlo, arrancado alguna que otra lágrima. La interpretación en vivo con sus voces como único acompañamiento han convertido el video en una maravilla digna de ver. En apenas unas horas supera el medio millón de visualizaciones, y la cosa no tiene previsto parar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tan bien quedó y tal fue la acogida de su público que Fonsi le hizo una jugosa propuesta a su colega. "La próxima la hacemos en el estudio juntos y tú cantas un poquito en español", añadió junto a la grabación de este directo que se sumaron más de seis mil personas. "Qué maravilla", "Qué belleza", "Pelos de punta", "Fue increíble", "Talento puro", "Grandes", "Hasta la piel de gallina se me puso". Estos fueron tan solo algunos de los cientos de comentarios que dedicaron a ambos artistas. Unos piropos a los que sin duda nos sumamos. ¡Qué viva la música! Advertisement

