Luis Ernesto Franco se confiesa: "Llegó un momento en el que no estaba contento con lo que estaba viviendo" Luis Ernesto Franco habló en exclusiva sobre lo más complicado que ha enfrentado en su carrera Luis Ernesto Franco dejó descansar los culebrones por un tiempo para meterse de lleno en la obra de teatro ¿Todo claro, Clara? En la puesta en escena, que se estrena en Riverside el día de hoy, el actor comparte tablas con la actriz Dayanara Garroz, quien ha protagonizado telenovelas como Eva la Trailera y Dueños del paraíso. El actor de Falsa Identidad, Ingobernable y Bajo el mismo cielo habló en exclusiva con People en Español y contó sobre su nuevo proyecto y confesó qué ha sido lo más complicado a lo que se ha enfrentado en su carrera. Con ustedes… Luis Ernesto Franco. ¿Cómo definirías este momento profesional que estás viviendo? De muchos retos y fuera de mi zona de confort. Dinos tres razones por las que la gente tiene que ver tu obra de teatro. Es una experiencia innovadora, es muy divertida y una forma íntima de vivir el teatro. Hasta el momento, ¿qué es lo más complicado que has atravesado en tu vida personal y en tu carrera, y por qué? Llegó un momento en el que no estaba contento con lo que estaba viviendo y al querer tener resultados diferentes tuve que hacer cosas distintas. Esto implicó dejar atrás relaciones, circulos laborales y de amistad, incluso hasta salir de mi país. Todo esto en búsqueda de tener paz y satisfacción con mi presente. Image zoom Luis Ernesto Franco ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años? Muy estable, antes que nada emocionalmente. Casado, empezando o teniendo ya una familia. Profesionalmente, tomando decisiones basado en lo que me apasiona más allá del aspecto económico.

