"Te amo por siempre": Luis Ernesto Franco se despide con emotivo mensaje de su papá El protagonista de Falsa identidad perdió a su progenitor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luis Ernesto Franco atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras varios días inactivo en las redes sociales, el actor mexicano hizo uso este martes de su cuenta de Instagram para despedirse con un emotivo mensaje de su padre, quien perdió la vida. "Contigo la vida nunca fue aburrida, con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste, era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto papi, que tu luz siga iluminando donde ahora estás. Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre, con defectos y virtudes pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido… Un padre muy fácil de amar", compartió el que fuera protagonista de exitosas producciones de Telemundo como Señora Acero y Falsa identidad. El actor de 37 años acompañó sus palabras de una serie de imágenes en las que aparece en diferentes etapas de su vida en compañía de su progenitor. "Mi teach, mi guerrero de la vida, mi padre bello, solo cambiaste de dirección, pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto así te voy a recordar, siempre con esa sonrisa, con esa alegría, y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre", agregó Luis Ernesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunidad artística no tardó en arropar al actor en estos difíciles momentos llenando su publicación con incontables mensajes de apoyo y ánimo. "Te mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño, hermano", escribió Marcus Ornellas, quien trabajó con Luis Ernesto en la primera temporada de Falsa identidad. "Tu papá cuando era el gerente de tu restaurante me dijo: 'El día que nos vayamos, que sea con la panza contenta'. Él está feliz, en paz ahora mijo lindo. Te abrazo muy fuerte", comentó por su parte Raúl Méndez, el inolvidable 'Chacorta' de El señor de los cielos.

