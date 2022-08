Luis El Potro Caballero imita a Toni Costa en La casa de los famosos, ¡y le quedó muy gracioso! Luis El Potro Caballero mostró todo su histrionismo al imitar nada más y nada menos que a Toni Costa. ¡Y la verdad es que le quedó muy bien! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Potro Caballero y Toni Costa Luis Potro Caballero y Toni Costa | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Manny Hernandez/Getty Images Luis El Potro Caballero, uno de los concursantes de La casa de los famosos, mostró todo su histrionismo al imitar nada más y nada menos que a su compañero en el reality Toni Costa. ¡Y la verdad es que le quedó muy bien! Durante la gala, el cantante y actor mexicano se puso en la piel del ex de Adamari López, y bromeó con algunos de los incidentes más incómodos por los que pasó el bailarín español en su estancia en el show de Telemundo. "Le voy a dar dos puntitos a Zerboni, porque yo no voy a tolerar las faltas de respeto", dijo El Potro, haciendo alusión a la fuerte discusión que tuvieron ambos en el programa, cuando Costa le dijo a su contrincante: "Todo el mundo ve el personaje patético que eres, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve". Por su parte, Zerboni en ese entonces le contestó: "Muéstrale a todos, enséñales… que sigan a un español pirata". Pero El Potro no se conformó con ese chiste y también se burló de su incidente con Laura Bozzo, quien al salir de La casa de los famosos dijo que el bailarín solo era conocido "por ser el padre de la hija de Adamari". Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos "También le voy a dar un puntito a Laura porque se ha portado también muy mal", dijo El Potro. "Y quiero aprovechar este espacio para mandar un beso a mi hija, Alaïa, hija te amo". El acento español con que El Potro imitó a Costa fue tan gracioso, que hizo a todos estallar de risa, incluso al bailarín, quien disfrutó mucho de la imitación. "Qué poca vergüenza tienes", le dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni se quedó a las puertas de ganar de La casa de los famosos, tras dar todo de sí durante los 91 días que duró la competición. "Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje, me llevo lecciones y me llevo que valió la pena estar 91 días separado porque el crecimiento ha sido muy grande", dijo el español en entrevista con Héctor Sandarti.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis El Potro Caballero imita a Toni Costa en La casa de los famosos, ¡y le quedó muy gracioso!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.