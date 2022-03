Luis de Llano se pronuncia ante señalamiento de abuso por parte de Sasha Sökol: "No he cometido delito alguno" Primero fue Sasha Sökol la que habló públicamente de las declaraciones de abuso en su contra por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad; ahora es el productor quien rompe el silencio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego que se diera a conocer una entrevista de Luis de Llano hablando de la relación sentimental que mantuvo con Sasha Sökol, esta se pronunció y reveló, el 8 de marzo de 2022, que había sufrido abuso por parte del productor de televisión cuando tenía 14 años. A partir de aquel momento, surgieron una serie de especulaciones alrededor de lo ocurrido; mientras tanto, ambos involucrados habían permanecido en silencio, ayer, 30 de marzo, la cantante habló por primera vez, públicamente, de sus declaraciones; acto seguido, el también escritor se pronunció también. "Respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo de 2022, las respondo de la siguiente manera", inició en un comunicado que dio a conocer en sus cuentas de Instagram y Twitter. "Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas". Aseguró que fue un asunto privado. "Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia", dijo. Luis de Llano Macedo Credit: Luis de Llano Macedo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión", agregó. "Aún después del fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Hicimos cosas maravillosas, memorables y muy, muy exitosas, siempre con afecto y respeto en uno con el otro. Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto". Luis de Llano Macedo considera no haber actuado mal. "En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones", expresó. Sasha Sökol Credit: IG Sasha Sökol Sasha Sökol no ha respondido a este comunicado y, de momento, se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, a donde viajó en compañía de su pareja sentimental Alejandro Soberón.

