Luis de Llano recibe sanción por abuso sexual a Sasha Sökol Tras la denuncia de Sasha Sökol de haber sido víctima de abuso sexual por parte de Luis de Llano, las autoridades mexicanas han fallado en favor de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sökol denunció el abuso sexual del que había sido víctima por parte de Luis de Llano Macedo, quien sostuvo una relación sentimental con la cantante cuando tenía 14 años y él 39 años; por ello, la intérprete de "Tengo miedo" entabló un proceso legal en contra de su agresor. Ha pasado el tiempo y ahora las autoridades mexicanas sancionaron al productor de televisión por daño moral. Fue la víctima quien dio a conocer la resolución. "Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México", mencionó Sökol en su cuenta de Twitter. "Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía", continuó. "La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual". Luis de Llano y Sasha Sokol Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa espera que su caso sea un precedente para otros infantes que estés o hayan estado en una situación de abuso como ella."Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados", advirtió. "Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil", agregó. "Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea". Hasta el momento, Luis de Llano, quien siempre negó el mencionado abuso, no se ha pronunciado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis de Llano recibe sanción por abuso sexual a Sasha Sökol

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.