Durante muchos años, se ha especulado que Luis de Llano Macedo mantuvo un romance con Sasha Sökol cuando formaba parte de Timbiriche y la cantante era menor de edad. Incluso, hubo rumores de embarazo y otras historias oscuras que incluían adicciones. Ahora, el productor habla por primera vez al respecto. "No falta que te lleguen a inventar una historia de ese tamaño. Ya no quiero ni hablarlo, me da mucha pena que en lugar de hablar de lo que Sasha por lo que es ahora, tiene que hablar 'pobrecita niña'. No es cierto ¡por favor!", advirtió en entrevista con Yordi Rosado (YouTube).

"A mí me acusaron de haber embarazo; que me lo comprueben. No me acuerdo de haber embarazado a nadie. Que me lo comprueben. Sobretodo, no me meto con mi trabajo", agregó. "Sí, si tuve un romance con Sasha; me enamoré y me mandó al demonio, lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo 'nada que ver' y nada que ver, y se acabó".