¿Se cierra el cerco alrededor de Luis de Llano ante la pública denuncia de Sasha Sökol? La Fiscalía quiere intervenir para hacer justicia. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que con gran valentía la cantante mexicana Sasha Sökol expusiera el relato del supuesto abuso sufrido cuando era una niña de manos del famoso productor mexicano Luis de Llano, los medios hacen correr ríos de tinta con este nuevo caso que ha conmocionado al mundo. Ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quiere tomar cartas en el asunto y así se lo hizo saber a la integrante de Timbiriche en su red de Twitter. "Buen día, deseamos atender la situación que reporta. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo?", preguntaron amablemente ante la denuncia pública del caso. Según reportó El Financiero, las autoridades avisaron de que están a la espera de una respuesta de la cantante para poder intervenir y hacer justicia. Sasha Sökol Credit: IG Sasha Sökol SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista reciente con Jordi Rosado, Luis de Llano confirmó que sí mantuvo una relación sentimental con Sasha Sokol, algo que duró seis meses. Un comentario que destapó el enojo de la cantante, quien terminó confesando que ella tenía 14 años y él 39 cuando todo comenzó, un supuesto abuso que duraría cuatro años: "La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad", sentenció. Sasha Sökol Credit: IG Sasha Sökol "Me costó mucho dejarlo; él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", confesó entre otras intimidades la cantante. "¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme?" Varios famosos han mostrado su total apoyo hacia Sasha Sökol, como Sandra Echeverria y Rebecca de Alba.

