Fallece primer actor de Televisa protagonista de la inolvidable Muchachitas La televisión se viste de luto ante la partida de uno de sus grandes, Luis Cárdenas, conocido por trabajos como Cadenas de amargura o, más recientemente, Luis Miguel: La serie. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la actuación despertaba desolado ante la noticia de la muerte de uno de sus grandes figuras: el primer actor Luis Cárdenas. Era la Asociación Nacional de Actores de México la que con profundo pesar daba a conocer la triste noticia en sus perfiles de las redes sociales. "ANDI México comunica el fallecimiento del socio intérprete Luis Cárdenas. Recordado por su participación en producciones como Muchachitas, XY. La revista y Cadenas de amargura. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", lee el escrito, Tal y como anuncia el comunicado, Cárdenas participaba en series de renombre, tanto clásicas, como es el caso de Muchachitas, y más recientes, como fue Luis Miguel: La serie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus trabajos también se extendieron al teatro y el cine, y su desarrollo en ellos no solo fue como actor sino además como director. Por el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Deja un legado de trabajos impecables. Descanse En Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece primer actor de Televisa protagonista de la inolvidable Muchachitas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.