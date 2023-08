Luis Ángel El flaco rompe el silencio sobre la muerte de su hija: "Ya está enterrada…padres cuiden a sus hijos" María Fernanda, hija de Luis Ángel El Flaco falleció el lunes ahogada, tenía 21 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Ángel El Flaco y su hija Maria Fernanda Credit: Instagram / Luis Ángel El Flaco | Instagram Maria Fernanda Luis Ángel El flaco rompió el silencio tras la muerte de su hija adoptiva María Fernanda, quien murió ahogada en una playa en Mazatlán tras estar de fiesta con amigos. "Había banderas rojas de que era peligroso, pero era de noche y no las vio, no las vio, se metió y no pudo salir", dijo llorando en sus redes sociales quien fuera integrante Banda Recoditos. "Gracias a los que intentaron salvar la vida de mi hija pero no se pudo, le tocaba, pero gracias a esas personas que se metieron al mar para salvar la vida de mi hija". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informes oficiales, la joven estaba con amigos de fiesta y estaban bebiendo en Playa Cerritos, Mazatlán, en la zona conocida como Estero del Yugo, cuando se metió al mar junto a otra persona, quien pudo ser rescatada por personal socorrista. Sin embargo, María Fernanda no corrió con la misma suerte. "De verdad ni por aquí me pasaba, pero pasa y muchachos que andan en la fiesta cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tomada, por andar sin pensar las cosas", dijo rogando a sus seguidores. "Todos hemos sido jóvenes. Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no solo tuvo un susto, mi hija se fue y dejó un vacío". Durante su live, el músico también aprovechó para aconsejar a los padres de adolescentes. "Padres: Cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos, aunque se enojen porque uno les llama la atención o les jala la rienda", advirtió. "Ojalá lo que le pasó a mi hija les sirva a todos". Según El flaco, intentará aminorar el dolor en el trabajo. "Me siento un poco mejor para hablar del tema, no había tenido el valor, es algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro, a las personas que fueron a despedir a mi hija, amigos y familiares les agradezco mucho que hayan guardado la privacidad en estos momentos tan verdaderamente difíciles", dijo. "He llorado mucho, mi hija ya esta enterrada, ya se la entregué a Dios. Él me dio el privilegio de poderla tener y disfrutar, de poder ser ese padre durante un tiempo y así decidió y no reniego de eso, nunca te imaginas que vaya a pasar" La muchacha era hija a de Maricruz Robles, ex pareja de quien fuera integrante de Recoditos. Pese a ello, el famoso siempre la consideró como su propio vástago y pese a la separación siguió fungiendo como un padre para ella. ¡En paz descanse!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Ángel El flaco rompe el silencio sobre la muerte de su hija: "Ya está enterrada…padres cuiden a sus hijos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.