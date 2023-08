Esto sucede con Luis Ángel El Flaco a cinco días de la muerte de su hija

"Yo sé que han escuchado esta frase: 'El show debe continuar', pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar, pero dije 'mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo", expresó Luis Ángel durante su espectáculo. "El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera, la verdad. Ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento, pero al subirme al escenario a cantarles me llena de una alegría bonita y se los agradezco un chingo, este rollo para mi es una gran terapia".