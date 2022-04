Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés cuentan qué ha sido de sus vidas tras el fin de ¡Suelta la sopa! Los periodistas contaron en un reciente Instagram Live lo que han estado haciendo desde que finalizó el programa y lo que viene para ellos en el terreno profesional, ¿regresan a la televisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés | Credit: Instagram ¡Suelta la sopa! (Telemundo) llegó a su fin en diciembre del año pasado, pero la amistad entre los integrantes del programa se ha mantenido con el transcurso de los meses. Dos de los periodistas más reconocidos del show, Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés, realizaron recientemente una transmisión en vivo en Instagram en la que pusieron al día a sus seguidores sobre lo que ha sucedido con sus vidas tras la última emisión de ¡Suelta la sopa! Además de haber aprovechado los últimos meses para viajar mucho, Borrego compartió que ha estado trabajando como relacionista público en su empresa de comunicaciones estratégicas. "Desde antes de que se acabara ¡Suelta la sopa!, que a nosotros nos dieron la noticia la primera semana de octubre, no sé si la gente sabe pero yo he trabajado en relaciones públicas, tengo mi empresa de comunicaciones estratégicas y siempre he estado trabajando con eso en paralelo con mis proyectos de medios de comunicación […]. Me he dedicado de lleno a eso", contó el periodista colombiano, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram. "Yo por mi [parte] les puedo decir que también he estado viajando mucho", compartió Cortés. "Me he dado una muy buena vida, pero no he dejado de hacer mi negocio que estoy haciendo desde hace 2 años y gracias a Dios me va muy bien. Este negocio que hago con Monat donde los productos son increíbles pero, además de eso, hemos hecho un negocio increíble donde no solamente yo he hecho mis ahorros, sino también he ayudado a otras personas a hacer dinero". Tanto Borrego como Cortés reconocieron que durante su época en ¡Suelta la sopa! les resultaba muy difícil viajar ya que era muy complicado tomarse unas vacaciones. "No teníamos horario, éramos 15 horas trabajando, no parábamos de hacer cosas. Al final del día cuando uno pedía vacaciones el peor enemigo de los talentos de televisión se llama vacaciones", dijo Borrego. "No, pero un momento, yo veo muchos talentos de televisión que se la pasan de vacaciones, van al África, van al Asia, a todos los lugares más exóticos y nosotros cada vez que íbamos a tomar vacaciones: 'Oye, mira, siempre no se puede porque… Tómalas otro día', agregó su colega. La pregunta del millón Pero, ¿será que ambos periodistas regresarán pronto a la televisión? "Yo creo que sí, hemos tenido tanto él como yo y como todos los compañeros que trabajamos en un programa tan exitoso que ha sido referente de entretenimiento y que indudablemente hace falta pues sí los directores, los productores y todas las personas que recibían los mismos ratings que recibíamos nosotros que denotaban que éramos el programa líder en las tardes en Telemundo pues obviamente esos mismos ratings los han recibido personas que están muy interesadas en que nosotros volvamos a la televisión, que volvamos a hacer este periodismo de entretenimiento, comprometido, dándole dignidad [...]", respondió Borrego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Efectivamente hemos tenido acercamientos", prosiguió Cortés. "Hemos tenido conversaciones, hay ideas en puertas que se pueden realizar y yo solo le pido a Dios que lo que se concrete porque han llegado muchas cosas interesantísimas sea lo que más le convenga a nuestras almas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Alfonso Borrego y Juan Manuel Cortés cuentan qué ha sido de sus vidas tras el fin de ¡Suelta la sopa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.