Las razones por las que Lucero canceló su concierto en el Auditorio Nacional de México La inesperada noticia de que Lucero cancelaba su actuación en el Auditorio Nacional de México ha desalentado a muchos de los seguidores de la cantante y actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Lucero estaban sumamente ansiosos esperando el día del gran concierto que la artista iba a ofrecer en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero finalmente el espectáculo se ha visto suspendido, tal como anunciaron sus organizadores. De acuerdo con un comunicado que fue compartido desde la cuenta de Twitter de la cantante y actriz, el concierto que iba a tener lugar el 18 de junio ya no será posible porque "se le dará prioridad a la gira de Lucero y Mijares Hasta que se nos hizo que tendrá shows en el mismo recinto de la Ciudad de México, así como en diversas ciudades de la República Mexicana y diversos países". El mensaje aclara que a todos aquellos que compraron sus boletos solicitar su reembolso en el mismo lugar en donde fueron adquiridos o podrían consultar www.ticketmaster.com.mx. La inesperada noticia ha desalentado a muchos de los seguidores de Lucero. "Sigo sin creerlo… Pensé que era una pesadilla … 😔🥺"; "ayyy rayos lo que mis ojitos no querían ver y yo no creer 😱🥺"; "esto nos llena de un gran dolor y pena, más porque se rompieron los sueños e ilusiones de muchas ya sin meternos en los temas económicos"; "se vale sentir rabia, porque están destrozando mis ilusiones, frustrando mi sueño"; "darle prioridad a la gira con el ex, nooo por?? 🤷🏻‍♂️ en fin yo sí voy por mi dinero!"; "bueno tocará verte con Mijares aunque hubiera preferido verte solo a ti 😩", le dijeron los fans. Lucero Lucero | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que se divorciaron en 2011 luego de 14 años de casados, Lucero y Manuel Mijares tienen una excelente relación de amistad, que los ha llevado incluso a juntarse nuevamente en los escenarios. El pasado año también se unieron para el concierto Siempre amigos, con el cual se deleitaron los fans de la expareja.

