El joven Natanael Cano envía un inspirador mensaje tras su pleito con Pepe Aguilar Tras su pleito con Pepe Aguilar, Natanael Cano aconseja a la nueva generación que luche por sus sueños: "No dejen que alguien que no entienda y quiera hacer menos su arte, venga a desmoralizar sus sueños”. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natanael Cano ya tiene claro lo que significa ser una figura pública y el alcance de sus palabras. Luego de arremeter contra Pepe Aguilar por sus comentarios sobre la nueva ola musical, el joven de 19 años que lidera el género de corridos tumbados se disculpó con el veterano intérprete. A través de sus redes sociales, Natanael pidió disculpas por la falta de respeto hacia el cantante y a todos los seguidores que se sintieron ofendidos por su reacción al defender su género musical. “Siento que por primera vez me di cuenta del poder y peso que tuvo mi voz”, dijo a People en Español sobre el intercambio de opiniones con Pepe. “[Ahora debo] cuidar las palabras que exprese”. La disculpa no significa que limaron suficientemente las asperezas como para entrar a un estudio de grabación juntos , ya que el joven aseguró que cantar con mariachi no es su esencia ni gusto musical, y refutó el señalamiento de Pepe al llamarlo un artista “inseguro” de su arte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “De ninguna manera siento inseguridad”, expresó. “Solo defendí mi trabajo y a toda una generación de morros que represento y [artistas] que vienen detrás de mí”. Con ese fervor, envía un consejo a quienes apoyan su música y buscan sobresalir en el mundo del entretenimiento. “Luchen por sus metas y no dejen que alguien que no entienda y quiera hacer menos su arte, venga a desmoralizar sus sueños”, dijo. “No hay límites, no dejen de luchar por sus sueños [porque] todo puede ser posible”.

