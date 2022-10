"Insensible", "Lamentable": Ludwika Paleta para en seco a quienes la señalan con dureza La protagonista de Noche de bodas reacciona a las fuertes críticas recibidas por su actuación tras el fallecimiento de dos figurantes de su película. Estas han sido sus palabras a quienes la atacaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La alegría de Ludwika Paleta y todo el equipo de su nueva película, Noche de bodas, del director y también actor, Osvaldo Benavides, se veía empañada con la tristeza de la muerte de dos figurantes. Ambos salieron a la palestra para mostrar su dolor y su apoyo a los familiares de las víctimas, quienes fallecían, no en el rodaje de la cinta, como se había dicho, sino en su día libre. El hecho de que la actriz mexicana no lanzara un comunicado inmediato al respecto hizo que muchos usuarios de las redes la tacharan de "insensible" y describieran como "lamentable" el gesto. Ludwika Paleta Ludwika Paleta | Credit: Mezcalent.com Y si bien Ludwika finalmente expresó su dolor cuando fue abordada por los medios en el aeropuerto de la ciudad de México el pasado domingo, igual siguieron los ataques contra su persona. Un hecho al que ha reaccionado en sus redes sociales con una imagen y un mensaje que responde a todo lo que tenido que leer estos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las opiniones están para expresarlas, no para imponerlas. Las emociones, también", lee el escrito compartido por la actriz mexicana en sus historias de Instagram. Pocas palabras, pero con un mensaje lo suficientemente claro. Ludwika Mensaje de Ludwika Paleta | Credit: IG/Ludwika Paleta Una posición muy cercana a la que su compañero Osvaldo ofreció este fin de semana en un video comunicado. Además de lamentar el triste suceso y aclarar que estaba vivo después de que algunos medios aseguraron que fue él quien falleció. "Hay que respetar que la gente reaccione ante las tragedias como pueden, no como ustedes quieren que reaccionen", dijo el actor. Un pensamiento muy similar al de Ludwika que, con este escrito, zanjó un tema que ha creado más expectación de la que hubiese querido.

