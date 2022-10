Ludwika Paleta reaparece tras muerte de dos actores en el rodaje de su más reciente cinta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ludwika Paleta 4th Metropolitan Theater Awards Red Carpet, Mexico City Credit: Getty Images Con rostro serio y un sobrio vestido verde la actriz enfrentó las cámaras una alfombra roja en Ciudad de México. ¡Además! La cinturita de Eiza González, Kim Kardashian, ¿encontró a su doble? y las mejores fotos de los famosos de hoy, ¡míralos! Empezar galería Ludwika Paleta Ludwika Paleta 4th Metropolitan Theater Awards Red Carpet, Mexico City Credit: Getty Images Con rostro sereno la actriz nacida en Polonia reapareció en la alfombra roja tras la impactante muerte de dos actores durante el rodaje de la cinta Noche de bodas, que ella protagoniza junto con Osvaldo Benavides. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles captamos a la actriz y modelo mexicana saliendo a por café y de pasada dando una demostración de cómo usar los jeans acampanados del momento y lucir regia, ¡wow! 2 de 6 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Babyface - Girls Night Out Album Release Event Credit: Getty Images En Hollywood captamos a la estrella de telerrealidad con Olivia Pierson durante el lanzamiento del disco Girls Night Out, de Kenny "Babyface" Edmonds, ¿a que no parecen gemelas? 3 de 6 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B en la corte Credit: Backgrid/The Grosby Group La nacida en el Bronx apareció con un look más de villana de telenovela que de rapera para presentarse ante una corte en Sana Bárbara, California, donde se ha radicado en su contra una demanda por $5 millones de dólares. 4 de 6 Ver Todo Myriam Hernández Myriam Hernández "Despierta America" Credit: Getty Images La cantante chilena (segunda de la izquierda) puso a cantar al elenco del programa Despierta America, en los foros de Univision, en Doral, FL. 5 de 6 Ver Todo Ana Torroja Ana Torroja en "Despierta America" Credit: Getty Images También en los estudios de Despierta America captamos a Francisca (izq.) con Raúl González recibiendo con enorme entusiasmo a la española Ana Torroja, vocalista del grupo Mecano. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

