Las primeras palabras de Ludwika Paleta tras la trágica muerte de los actores de Noche de bodas Ludwika Paleta habló por primera vez de la muerte de los dos actores del filme Noche de bodas, la película que protagoniza y que estaba rodando cuando se produjo la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Varios días después de la muerte de dos de los actores de la película Noche de bodas en una playa de México, Ludwika Paleta, una de las protagonistas del filme, habló por primera vez del incidente que ha enlutado la industria. "Estamos tristes, obviamente", dijo a la prensa tras ser abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México la noche de este domingo. "Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchísimos años planeando", añadió. "Estábamos muy contentos de haberla hecho, terminamos un proyecto muy lindo que nos tiene muy contentos y satisfechos, pero con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción", aseguró. ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG Osvaldo Benavides, quien además de actor es director del filme, estaba junto a Paleta a su llega a la capital mexicana y aseguró que no ha sido nada fácil lidiar con lo sucedido. "Para nosotros ha sido muy desgastante", dijo. "Y queremos descansar". "Si están preocupados por los familiares, sepan que nosotros estamos apoyándolos en todo lo que nos corresponda", aclaró. Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 años, y Luis Manuel Gutiérrez, de 47, fallecieron tras ser arrastrados por el fuerte oleaje en la playa Majahual, en Oaxaca, a la que fueron en su día libre, mientras se encontraban en el proceso de rodaje de la película. "Ellos no estaban trabajando. El seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy especialista en el tema", dijo Benavides a la prensa. "Pero nosotros que somos sus compañeros de verdad hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a los familiares", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de los tristes acontecimientos, Benavides ha recibido muchas críticas por haber guardado silencio en el momento del incidente. No obstante, el actor y director luego rompió el silencio. "Para las personas que están quejándose por la falta de empatía o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos decir, los invitaría que se acerquen a los allegados de los fallecidos, pero mejor déjenlos en paz", señaló. "Es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo. Hay que respetar que la gente reaccione ante las tragedias como pueden, no como ustedes quieren que reaccionen".

