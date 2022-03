"Qué bonito es México" Ludwika Paleta comparte bellas fotos de sus vacaciones en un oasis estilo japonés Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG Conoce el paradisíaco complejo en el que la actriz Ludwika Paleta disfrutó de unas merecidas vacaciones. Empezar galería Merecidas vacaciones ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG Tras meses de arduo trabajo, la actriz Ludwika Paleta puso una pausa en su trabajo para disfrutar de unas merecidas vacaciones. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Qué lindo es México! ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG En esta ocasión la protagonista de Madre sólo hay dos (Netflix) eligió como destino Japoneza Retreat, un concepto arquitectónico que fusiona las culturas japonesa y mexicana. "Qué bonito es México y qué bonita su gente", dijo la artista sobre el idílico destino ubicado en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 2 de 6 Ver Todo Descanso pleno ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG A juzgar por las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, la ojiverde de 43 años disfrutó plenamente de "un fin de semana de descanso y familia". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Apoyo a la comunidad ludwika paleta vacaciones JapoNeza retreat y Nakamura Credit: Ludwika Paleta IG Cabe recalcar que la propiedad, creada por el arquitecto Fausto Terán, apoya a las comunidades aledañas, generando trabajos y logrando que más familias puedan llevar un sustento a sus casas. 4 de 6 Ver Todo Oasis de lujo "Este lugar es una interpretación mexicana de lo japonés", explicó Terán sobre Japoneza Retreat - que se ha consolidado como uno de los principales retiros boutique en Mexico, gracias al trabajo duro del equipo y de la comunidad de Atlangatepec, Tlaxcala. 5 de 6 Ver Todo Invitados de lujo Otros famosos que se han hospedado en la casa son, entre otros, Sandra Echeverría, Leo de Lozanne y Regina Pavon. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

