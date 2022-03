Ludwika Paleta publica foto de su hija con este conmovedor mensaje Ludwika Paleta revoluciona las redes sociales con una foto de su hija Bárbara y un emotivo mensaje. Mira lo que expresó la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ludwika Paleta compartió en sus redes sociales una foto de su hija Bárbara caminando por la playa al atardecer junto a un conmovedor mensaje. La actriz mexicana celebró el 8 de marzo, día internacional de la mujer, pidiendo justicia para todas las de su género. "Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa. Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas", expresó Paleta. La actriz habló en contra de los feminicidios, la violencia y las injusticias que sufren muchas mujeres a nivel mundial. "Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio. Me siento afortunada y tengo, quizás, más oportunidades que otras mujeres, pero escojo manifestarme porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades. Un mundo donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos salir a la calle y no sentirnos amenazadas e inseguras por ser "el sexo débil". Ser respetadas y hacer lo que nosotras queramos con nuestros cuerpos. Decidir qué hacer y qué no hacer.

Pero sí es un día para honrar", añadió en su publicación en Instagram. Ludwika Paleta Ludwika Paleta | Credit: Victor Chavez/Getty Images La estrella de telenovelas como Carrusel, Amigas y rivales, Mujer de madera y La querida del Centauro dedicó el mensaje a su hija. "Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy, la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte. Por tu hija, por la mía. Por todas nosotras", concluyó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Paleta, de raíces polacas, recibió un sinfín de "me gusta" y de comentarios de apoyo por este mensaje abogando por los derechos de la mujer. La actriz de 43 años dio a luz a sus mellizos —Sebastián y Bárbara— en el 2017, y también es madre de Nicolás, quien ya estudia en la universidad.

