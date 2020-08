Ludwika Paleta estuvo a punto de dejar la actuación ¿por qué? Ludwika Paleta abre su corazón y confiesa que la carrera actoral es difícil y "bastante ingrata"; lo cual, le ha hecho dudar si está en el camino correcto. Carolina Amézquita Pino Por Carolina Amézquita Pino and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien, la carrera de Ludwika Paleta inició cuando tenía 11 años de edad y ha logrado posicionarse como una respetada actriz de cine, teatro y televisión. Sin embargo, la protagonista de la teleserie La querida del centauro confiesa que esta carrera ha tenido sus complicaciones y llegó un momento en el que quiso renunciar por completo a esta profesión para dedicarse a otra cosa. “Hubo un momento en que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa”, confesó Paleta al diario mexicano El Universal. “Porque había muchas que no me gustaban, como si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico y así”. RELACIONADO: Ludwika Paleta sorprende al mostrar públicamente a sus mellizos Image zoom IG/Ludwika Paleta Pese a todo, la intérprete de Estefanía Bouvier de Castañon en la telenovela Abismo de pasión ha continuado trabajando y combina sus proyectos de trabajo con su labor como esposa y madre de tres hijos. Ambas facetas son importantes para ella, quien en otros momentos ha asegurado que actuar “se convirtió en parte de mi vida”. “Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación”, agregó. “Sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son, digo, es una carrera bastante ingrata de pronto”. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Ludwika Paleta está a la espera del estreno de su próxima película que lleva por nombre Amores modernos; la cual, será una de las primeras cintas mexicanas que llegará al cine cuando se reabran. “La gente esta ávida de tener cierto tiempo de entretenimiento y creo que las cosas deben volver poco a poco”, comentó. “La economía se tiene que reactivar, se han tomado las medidas necesarias de seguridad y todo va a estar bien si somos prudentes”.

