Ludwika Paleta revela detalles de su matrimonio con Emiliano Salinas Tras los escándalos en los que estuvo envuelto su esposo Emiliano Salinas, Ludwika Paleta habla por primera vez de cómo es su relación sentimental. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer que Emiliano Salinas estaba involucrado con la secta conocida como NXVIM, se rumoró que se habían desatado problemas con su esposa Ludwika Paleta y su matrimonio estaba en crisis. Ahora, la actriz rompe el silencio y por primera vez da detalles de cómo es su relación sentimental con el empresario."Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. Mira, se me cae la baba. La verdad que sí [se llevan muy bien]", reveló Paleta en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda. "Nos amamos, nos disfrutamos, nos reímos juntos, nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos", agregó. "Si yo estuviera en un matrimonio donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa, que sé yo, creo que se notaría. Esas cosas se notan. Creo que eso es muy evidente, creo que no hay manera de esconder algo por mucho tiempo". Respecto al escándalo en el cual su marido estuvo envuelto, la protagonista de la serie Madre solo hay dos lo defendió y advirtió que se dan versiones erróneas cuando no se conocen bien los detalles. "Yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tantas tonterías", advirtió. Ludwika Paleta y Emiliano Salina Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente habla lo que quiere", expresó. "Cuando dicen cosas pues simplemente las veo como objetivamente, digo 'ah' y ya. Si duele, si cuesta trabajo, si ha sido difícil . De pronto me entra mucha rabia, me pongo a patalear y me pongo a llorar pero también hay cosas que no puedo controlar ". Ludwika Paleta aclaró que lleva un matrimonio de total confianza con Emiliano Salinas. "¿Tú crees que si él fuera celoso yo haría todas las cosas que hago en mi vida?, no pues no. Si yo tuviera un marido celoso me tendría aquí (cierra su puño) y no podría vivir feliz y ser actriz, y darme los besotes que me doy [en su trabajo]; no es cierto [bromeó]", concluyó.

