Ludwika Paleta se pronuncia en contra de los filtros que se utilizan en la redes sociales para mejorar la apariencia ¡Contundente mensaje! Ludwika Paleta se pronuncia en contra de los filtros: "¿por qué nos da tanto miedo ser como somos?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ludwika Paleta, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Ludwika Paleta apoyará en todo lo que pueda a su hijo Nicolás, producto de su matrimonio con Plutarco Haza, sobre todo porque su heredero decidió lanzarse a la escena musical hace algunos meses. "No me pide muchos [consejos], no. De hecho, está en una edad en la que no pide consejos ni tampoco quiere escuchar muchos, me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que quiere abrirse camino y quiere ser 'Nico', no quiere ser 'El hijo de…'", dijo a los medios de comunicación a su paso por una alfombra roja. Sin embargo, la actriz de origen polaco tiene muy claro el consejo que le daría a su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ludwika Paleta con hijo nicolas Credit: Ludwika Paleta IG ludwika paleta con hijo nicolas Credit: ludwika paleta IG "Yo creo que si un consejo le pudiera dar o si yo volviera a tener 20 años, simplemente le diría que fuera él, cómo es él y que no tratara de ser nadie más, que no se presentara como alguien que no es". En contra de los filtros Además, Ludwika se pronunció en contra de los filtros que se utilizan en la redes sociales para mejorar la apariencia. "Vivir detrás de una máscara de pronto se vuelve complicado", expresó. Mira el video completo de Ludwika: "Abrazar con cariño, que somos más de lo que se ve. Abrazar con amor tu cuerpo porque es tu vehículo y es lo que te ha permitido vivir, moverte y hacer todas las cosas que nos gustan hacer. Hay una ola de ganas de decir '¿por qué nos da tanto miedo ser como somos?'".

