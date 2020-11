Close

Así celebra Ludwika Paleta el cumpleaños de su hijo Nicolás, ¡mira qué guapo! Con este amoroso mensaje y una tierna foto junto al “amor de su vida”, la actriz festeja los 21 años de su hijo mayor. ¡Mira cuánto ha crecido! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ludwika Paleta celebró el cumpleaños del “gran amor de su vida”, su hijo mayor Nicolás Haza, fruto de su pasada relación con el también actor Plutarco Haza. La protagonista por sus memorables roles en telenovelas juveniles como Carrusel o Amigas y rivales dedicó unas adorables palabras a su primogénito, quien recientemente se lanzó como cantante y que este miércoles cumplió 21 años. “Hoy cumple años el gran amor de mi vida. Te amo”, escribió orgullosa en su cuenta de Instagram junto a una adorable fotografía abrazándolo y en la que ambos sonríen a la cámara. La imagen cuenta con más de 43,000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de felicitaciones al joven, entre ellos se destacan los de amigas y colegas de Ludwika como Adamari López, Geraldine Bazán, Grettell Valdez y Marcela Mar. Image zoom La hermana de la actriz, Dominika, no dejó pasar la oportunidad para expresar su cariño a su sobrino, al que le dedicó un emotivo mensaje junto a una foto. “Feliz cumpleaños a uno de los seres más especiales que habitan este planeta, que tu amor y energía se sigan expendiendo, cómo hasta hoy, has sido desde que naciste uno de mis grandes maestros, mi amor total y me hace muy feliz que estés aquí. Felicidades”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven celebró su cumpleaños de forma original y compartió con sus más de 135,000 seguidores de Instagram dos fotos en las que evidencia cómo ha cambiado con el paso del tiempo junto a su compañero de aventuras: su gatito. Paleta conoció a Haza en bar a finales de los años noventa, se casaron y tuvieron a Nicolás, para finalmente divorciarse en el 2010. La actriz contrajo nupcias tres años después con Emiliano Salinas, con quien tuvo a sus mellizos, Bárbara y Sebastián.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así celebra Ludwika Paleta el cumpleaños de su hijo Nicolás, ¡mira qué guapo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.