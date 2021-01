Close

Nueva película 'Being The Ricardos' de Amazon Studios contará la historia de Desi Arnaz y Lucille Ball Nicole Kidman hará el papel de Lucille Ball y Javier Bardem encarnará a Desi Arnaz en la nueva película Being The Ricardos de Amazon Studios. ¡Los detalles! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Being the Ricardos, una nueva película de Amazon Studios, contará la historia de Lucille Ball y Desi Arnaz. La actriz australiana Nicole Kidman dará vida a Lucy mientras que el actor español Javier Bardem hará el papel de Desi, reporta Deadline. Aaron Sorkin escribirá el guión y dirigirá el ambicioso proyecto, inspirado en la vida de la adorada pareja de la serie I Love Lucy. Si bien su romance en la pantalla chica nos divertía y hacía reír, su verdadera historia de amor no fue color de rosa. Ball y Arnaz se casaron en 1940 y ella le pidió el divorcio en 1944. Si bien se reconciliaron, ella volvió a pedir el divorcio en 1960 y describió su matrimonio con Arnaz por momentos como una "pesadilla". La actriz estadounidense hizo historia como una de las primeras mujeres en tener su propio estudio de televisión y triunfar como comediante. Image zoom Credit: (Michael Ochs Archives/Getty Images) Por su parte, el actor, músico y productor cubanoamericano —quien hacía el papel de Ricky Ricardo en la serie — rompió barreras como uno de pocos latinos en conquistar la pantalla en el mercado estadounidense en la década de 1950. Además popularizó la conga en Estados Unidos con su banda Desi Arnaz Orchestra. Being the Ricardos mostrará cómo era la vida de la pareja durante una semana de producción de su programa I Love Lucy, en la que tendrán que enfrentar pruebas que podrían poner fin a sus carreras y a su matrimonio. Image zoom Credit: Getty Images La poderosa pareja fundó Desilu Productions, produciendo el programa I Love Lucy además de otros exitosos proyectos como Mission: Impossible y Star Trek. Los actores tuvieron dos hijos juntos, y la película explorará ambos mundos: su historia de amor en pantalla y también su realidad cuando las cámaras no estaban rodando. Image zoom Credit: (Taylor Hill/Getty Images) La película ha estado en conversaciones durante años y se reporta que la actriz Cate Blanchett estuvo interesada en el papel de Ball, que ahora encarnará Kidman. Image zoom Credit: (Matthias Nareyek/WireImage) Deadline añade que Kidman y Bardem continúan en negociaciones para protagonizar la historia, y aún no hay una fecha definida para el estreno ni para el inicio de la filmación.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Nueva película 'Being The Ricardos' de Amazon Studios contará la historia de Desi Arnaz y Lucille Ball

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.