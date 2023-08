Tras cuatro años. hijos de Lety Calderón ya pudieron ver a su padre. Así fue el encuentro Juan Collado ha estado en prisión desde hace unos años; por ello, no había tenido contacto con Luciano y Carlo, los hijos que tuvo con Leticia Calderón, y ahora se reencuentran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de julio de 2019, Juan Collado fue enviado a prisión por los presuntos delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luciano y Carlo, los hijos que tuvo con Leticia Calderón, no habían podido ver a su padre porque había restricciones en la cárcel. Ahora, la actriz da a conocer que los chicos se reunieron con el abogado. "[Luciano y Carlo] pudieron ver a su papá, cosa que nos alegra muchísimo. Esto fue hace más de un mes, más o menos", reveló al programa mexicano de televisión De primera mano. "Fue en el hospital. Hemos estado yendo a verlo y ahí no hay restricciones de nada. Evidentemente, los he acompañado; además, porque ellos quieren. Un día les dije 'váyanse ustedes a visitar a su papá, salúdenlo', y fueron. Pero las siguientes veces [me decían] 'mamá ve tú, ve tú'. Y si ellos se sienten más a gusto y más seguros de que vaya, yo feliz de la vida. De hecho, acabamos de ir, venimos de ahí", relató. "En cuando estuvo en el hospital, días después, nos avisaron. Dije 'queremos ir a verlos', ya se dio. El encuentro fue muy emotivo, la verdad, muy, muy, muy emotivo. Tenía casi cuatro años de no ver a sus hijos. No sé cómo le llevaban fotos y videos que le hacíamos [le pedíamos] que le echara ganas o motivándolo y demás, pero no es lo mismo verlos en personas. Carlo es casi de la altura de Juan; Luciano muy amoroso. Se les nota que, quieran que no, les hace falta su papá". La protagonista de la telenovela Esmeralda confesó sentirse muy bien porque sus vástagos le pidieron su compañía en un momento tan importante. "Me siento muy orgullosa, muy halagada, muy bien de que mis hijos quieran que esté", mencionó. "Es la insistencia de que esté yo con ellos. Además, creo que a ellos también les gusta vernos juntos [a Juan y a mí] y platicar; y ver que nos llevamos bien, que hay cordialidad y respeto". Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia Calderón mencionó cuál es el estado de salud de Juan Collado. "Está bien. No puedo dar el parte médico exacto porque tampoco lo sé exactamente. No quiero caer en un error, pero, dentro de lo que cabe, está bien. Le acaban de hacer una operación fuerte, eso fue el lunes [21 de agosto de 2023]", concluyó.

