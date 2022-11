Luciano, el hijo de Lety Calderón y Juan Collado, sueña con ver a su padre fuera de prisión: "Lo voy a perdonar" Luciano añora volver a reencontrarse con su padre Juan Collado, quien se encuentra en la cárcel desde el 2019. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo en la vida de Luciano parece ir viento en popa. No obstante, ahora que cumplió sus 19 años y que ya tiene su soñado departamento, lo único que parece faltarle es volver a reencontrarse con su padre Juan Collado, quien se encuentra en la cárcel desde el 2019, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. "Como dice la abuela, pronto. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre", dijo Luciano en entrevista con el programa Venga la alegría, donde no escondió las ganas de estar con su papá. En ese espacio también aseguró que, a pesar de que Collado no ha sido el mejor de los padres, no le guarda resentimiento. Leticia Calderon y su hijo Luciano Credit: Mezcalent "Cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo", dijo. "Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros", añadió. Cuando quisieron saber si Luciano y su hermano Carlo no veían a su padre a causa de su actual esposa, la actriz Yadhira Carrillo, su madre Lety Calderón tomó la palabra: "No, no creo que sea algo que tenga que ver con ella, es cuestión supongo que del reclusorio, o finalmente sería cosa del papá. Yo voy a verlo con el papá, con los abogados o con las autoridades, y si no lo seguiremos esperando como lo hemos esperado todos estos años", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lety aseguró que, no obstante, sí se han comunicado: "Sí hemos hablado, y él me explica que en este momento yo no puedo pasar, que están restringidas un poco las visitas, y yo lo entiendo y lo respeto, hasta que se pueda obviamente".

