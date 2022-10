Luciano, hijo de Leticia Calderón, abre las puertas de su propio departamento al programa Al rojo vivo El primogénito de la actriz mexicana, quien tiene síndrome de Down, sueña desde niño con vivir solo. "Estoy listo para cumplir ese sueño", aseguró el joven de 19 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent Luciano, el hijo de Leticia Calderón, está listo para cumplir uno de sus grandes sueños: independizarse. Aunque aún no ha llegado ese día, la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como En nombre del amor e Imperio de mentiras ya compró el departamento en el que el joven de 19 años, quien tiene síndrome de Down, vivirá solo próximamente. "Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma", contó Luciano ante las cámaras del programa Al rojo vivo (Telemundo). El primogénito de Calderón y la actriz mexicana abrieron este lunes las puertas del que será el nuevo hogar de Luciano al show que conducen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo. Leticia Calderón Leticia Calderón y su hijo reciben a Al rojo vivo (Telemundo) en el departamento de Luciano | Credit: Al rojo vivo "Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado", aseveró la intérprete de 54 años. "Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo". Desde que nació Luciano, la actriz se ha esforzado para que su hijo logre ser lo más independiente posible y hoy está recogiendo los frutos de su admirable trabajo como mamá. "Lo único que me daría más miedo sería como la estufa [o] que se vaya a cortar", reconoció Calderón, quien cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram. "De todas maneras ya tomó un curso de primeros auxilios, él ya sabe qué hacer si se quema, ya sabe qué hacer si se corta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien comenzará a grabar próximamente en México el melodrama El amor invencible, espera que el ejemplo de su hijo, quien estudia gastronomía, sea aleccionador para muchos. Leticia Calderón Leticia Calderón y su hijo reciben a Al rojo vivo (Telemundo) en el departamento de Luciano | Credit: Al rojo vivo "Una persona con alguna discapacidad que tenga ese empuje, esas garras, esa motivación, esas ganas de salir adelante, esas ganas de ser alguien en la vida. Y hay gente que tiene todas las posibilidades y no las aprovecha", comentó la inolvidable villana de exitosas telenovelas. Al rojo vivo se transmite a las 4 p. m., hora del Este, por Telemundo.

