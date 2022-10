Hijo de Lety Calderón quiere celebrar su mayoría de edad en un Table Dance Luciano, el primogénito de Leticia Calderón, le hizo una petición especial a la actriz para celebrar sus 18 años ¿aceptará la famosa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 2022, Luciano, el primogénito de Leticia Calderón, quien tiene síndrome de Down, cumplió 18 años de edad. A lo largo de este año, la actriz ha preparado a su hijo para defenderse en la vida; incluso, han platicado de la posibilidad de que en algún momento viva solo. Lo que le sorprendió a la famosa fue que el chico quiere celebrar su mayoría de edad en un table dance. "Mis hermanos ya se apuntaron porque ya saben a donde lo quieren llevar [a un table dance]. Los tres hermanos ya se apuntaron, pero tengo que hablar con mis cuñadas. ¡Claro [que quiero que vaya]! Que viva y lo disfrute; le voy a dar dinero para que se divierta", reveló Calderón a los medios de comunicación. "Siempre dice 'table, table dance'. Si todos los hombres lo han vivido por qué él no. No sé si siguen existiendo, dicen que no, creo que sí, pero claro que lo voy a dejar ir". De hecho, la intérprete de Mariana en la telenovela El amor invencible aseguró que ya recogió la identificación del joven, donde comprueba que ha cumplido 18 años; de hecho, es Luciano quien la amenaza con irse, además del table dance, a lugares para adultos a divertirse en compañía de sus amigos. Leticia Calderón y su hijo Luciano Credit: Twitter Leticia Calderón/ @letyca79 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está feliz porque dice que ya va a poder entrar a los antros y que no le voy a poder decir nada. Está loco porque ya le dije que mientras viva en mi casa, las reglas se siguen", comentó. "Si quisiera [que salga], pero, la verdad, quiero esperar a que Carlo [mi hijo menor] cumpla 18, que en febrero los cumple, que se vayan los dos; que se vayan con su hermano Juan [Collado Jr.] me daría un poco más de tranquilidad. Pero así solo, solo, solo [no]". Lety Calderón reveló que ya se encuentra mejor de salud tras haber atravesado por una cirugía para corregir un flujo biliar y una hernia.

