El hijo de Lety Calderón pide un regalo de cumpleaños especial ¡quiere a Marjorie de Sousa! Luciano, el primogénito de Leticia Calderón, ha declarado públicamente su amor por Marjorie de Sousa; así que aprovecha una fecha muy especial para pedir pasar un momento con la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 17 de febrero de 2022, Luciano, el primogénito de Lety Calderón, cumple 18 años. Por ello, el jovencito, quien se ha convertido en la delicia de las redes sociales por sus ocurrencias, no dudó en pedirle a su famosa madre un regalo muy especial. El chico quiere como obsequio, nada más y nada menos que a ¡Marjorie de Sousa!, debido a que ha declarado públicamente que está enamorado de ella. "Quiero a Marjorie", dijo a los medios de comunicación; incluso le envío un beso a la actriz. La protagonista de la telenovela Esmeralda no dudó en considerar la petición. "Quiere Marjorie. Voy a ver si se lo cumplo; voy a ver", comentó. Aprovechó para revelar que "Luciano ya está en la universidad" y "está estudiando gastronomía". También dejó claro que ser madre de este chico y otro adolescente, Carlo, quien el fin de semana cumple 17 años, la hace sentir "muy, muy afortunada"; pero, al mismo tiempo, sabe que es una gran responsabilidad educarlos. "Estoy tratando [de criar a hombres de bien]. Por lo pronto, tengo un gran compromiso como mamá. Me aplico, estoy con ellos. Aunque sé que hay momentos que me odian, pero ni modo, hay que educarlos y decirles lo correcto e incorrecto para que, el día de mañana, puedan tomar buenas decisiones", confesó. Marjorie de Sousa Leticia Calderón, Marjorie de Sousa y Luciano | Credit: Mezcalent (x2); Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La adolescencia es una etapa difícil, pero también les digo que es una etapa donde tienen que crecer, aprender y tomar sus propias decisiones. Hay veces que compiten con lo que quiero, pero nada mas es llegar a un acuerdo", agregó. "Con respeto todo se puede en esta vida. Yo también respetar por lo que están pasando, que no ha sido nada fácil, tampoco; entre la pandemia, la adolescencia, las adversidades que han tenido que pasar en la vida, no es nada fácil. Pero siempre estaré presente". Leticia Calderón aprovechó para dedicarle un mensaje a Luciano. "Amor ¿sabes lo feliz que me has hecho estos 18 años? Me siento tan orgullosa de ti. Seguiré haciendo todo para que seas feliz. Feliz Cumpleaños", mencionó.

