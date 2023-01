Hija de la fallecida Lorena Rojas debuta en televisión Luciana, la hija de Lorena Rojas, es una niña de nueve años que ya tiene sus propios intereses y metas. ¿Será actriz como su madre? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 de octubre de 2022, Luciana, la hija de Lorena Rojas cumplió nueve años. Si bien, la pequeña ha aparecido públicamente ante los medios de comunicación, ya debutó oficialmente en televisión al presentarse por primera vez en un programa en vivo, donde habló abiertamente de cuáles son sus intereses actuales. También reveló si quisiera dedicarse a la actuación como su fallecida mamá y su tía Mayra Rojas, quien se convirtió en su madre tras la muerte de su hermana. "No [quiero ser actriz], es que me da un poquito de pena", confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). La niña confesó que practica el hockey, desde hace un tiempo, y le gusta mucho; así que, de momento, es su mayor interés y confiesa que "quiero ser entrenadora de hockey" en un futuro. "Me gusta el hockey sobre hielo. Me gusta porque mi hermano es bueno [en el hockey]", confesó. "Quiero ser portera. Antes era defensa, pero ahora soy delantera. No me da miedo [la agresión y golpes qué hay en dicho deporte". La pequeña se sinceró y aseguró que ha cambiado de intereses conforme pasa el tiempo como cualquier otra niña. También habló de lo que sucede actualmente en su vida. "Tengo cuatro [mascotas]. Las cuido con mi familia", reveló. lorena-rojas1.jpg Credit: Lorena Rojas Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde chiquita quería hacer otras cosas. Cuando se descomponía el coche de mi mamá [Mayra Rojas] y nos regresábamos en taxi o en camión, quería ser conductora de camión, luego de taxi. Luego quise ser veterinario, doctor, policía", continuó. "Estoy en segundo de primaria. Mi materia favorita es el francés. Porque mi país favorito es Francia". Luciana, quien estuvo acompañada de Mayra Rojas, conoce su situación de doble adopción y asegura que tiene una vida muy feliz a lado de su madre y hermanos.

