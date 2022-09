El bebé de Lucía Villalón fue operado al nacer: "Esperemos que todo funcione bien" El bebé de Lucía Villalón nació el lunes 29 de agosto y tuvo que ser operado el mismo día en que llegó al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gonzalo Melero y Lucía Villalón Gonzalo Melero y Lucía Villalón | Credit: Lucía Villalón/IG Tal como anunció el pasado marzo, el bebé de la reportera Lucía Villalón tuvo que ser operado al nacer. Su pareja Gonzalo Melero ha hablado de la evolución del pequeño Diego, que los tiene enamorados. El pequeño, que nació el lunes 29 de agosto, tuvo que ser operado el mismo día en que llegó al mundo para introducirle la mitad de los intestinos en su abdomen. Según aseguró el padre a la agencia Europa Press. "Lo más difícil ya ha pasado". "Le dejaron abierto al principio para que sus intestinos fueran cayendo un poco por el cuerpo. Ayer le hicieron otra intervención y consiguieron cerrarle y ahora es un proceso largo. Esperemos que todo funcione bien, sus intestinos, sus pulmones, que haga buenas digestiones...", dijo. "Va evolucionando muy bien, más rápido de lo que nos dijeron y pensábamos. Estamos muy felices de que se estén acortando los plazos y con ganas de llevárnoslo a casa", sostuvo Melero. Aunque la ex de Chicharito Hernández será dada de alta, el pequeño tendrá que permanecer en el hospital bajo supervisión de los médicos. "Ya sabíamos que íbamos a tener que estar yendo y viniendo, él se tendrá que quedar aquí todo el tiempo que necesite. Al final es lo que nos ha tocado vivir, pero creo que no lo cambiaríamos por nada, nos está encantando también ir disfrutando de otra manera y será un esfuerzo para nosotros, pero por él haremos todo lo que haga falta", afirmó. A pesar de todo lo que han tenido que atravesar con el pequeño, la pareja se encuentra sumamente feliz de su nacimiento. "Yo estaba con Lucía y el momento de verle fue impresionante, se nos caían las lágrimas, fue muy bonito. Creo que no se nos va a olvidar nunca. No lo cambiaría por nada del mundo", dijo el papá. "Si tiene los genes y la belleza de su madre no estaría nada mal. Tenemos muchas ganas de cuidarle y de que disfrute de la vida con nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propia Villalón también se tomó un tiempo en sus redes sociales para agradece a quienes han estado pendiente y aseguró que el bebé estaba siendo muy fuerte en medio de esta proceso. "Está siendo superfuerte ahora aguantando poco a poco cómo le van introduciendo el resto!! Seguimos luchando en la UCI para estar pronto a tope y esperando la próxima operación 🙏🏻❤️💪🏼", dijo. "De todo corazón, GRACIAS por vuestros mensajes de ánimo y felicitaciones!!!!".

