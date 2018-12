Ex de Chicharito está contenta por no haber cometido el error de casarse con él

Por desgracia, no todas las historias de amor tienen un final de cuento de hadas. Eso lo sabe muy bien Lucía Villalón, quien después de mantener un tórrido romance con el futbolista Javier Chicharito Hernández, se separó en medio de dimes y diretes y de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del mexicano.

La pareja tenía planes de contraer matrimonio en el verano de este año, pero hoy Villalón asegura que eso hubiera sido un gran error. “La [pregunta] que yo me hago es cómo hemos llegado a esto… Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe”, dijo Villalón en una entrevista a la revista Woman, en la que afirmó que además de la distancia, el apoyo de amigos y familiares la han hecho olvidar y salir adelante. “No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción”.

El principio del fin del idilio fue cuando operaron a Villalón de un problema en el pulmón y el futbolista no la habría apoyado o acompañado como ella esperaba. “Eso fue lo que generó todos los problemas”, confesó la española. “Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital”.

Seguidamente, Chicharito se fue a refugiar en los brazos de la sobrina de Thalía, Camila Sodi, y por desgracia el amor les duró bien poquito.