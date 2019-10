Lucía Méndez sale al paso de las críticas por tomarse una foto ante el féretro de José José La legendaria artista mexicana Lucía Méndez sale al paso de quienes critican su comportamiento en el funeral de José José en Ciudad de México. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lucía Méndez se ha defendido de las críticas que desató su comportamiento durante los servicios fúnebres del Príncipe de la Canción, José José, que se llevaron a cabo el miércoles en el prestigioso recinto de Bellas Artes de la Ciudad de México. La legendaria actriz y cantante, junto a su comadre, la cantante Dulce, fueron duramente criticadas tras ser captadas posando y sonriendo mientras montaban guardia ante el féretro del intérprete, robando la atención y causando la indignación algunos de los presentes, entre ellos varios de sus colegas. Ante la situación, la actriz se vio en la necesidad de responder a los señalamientos y a través de sus redes sociales contó que simplemente le habló a su amigo, de quien dijo había sido muy cercana, como siempre le había hecho cuando se veían. “Queremos aclarar algo que definitivamente se interpretan cosas que no son. Cuando yo llegué al féretro con mi comadre Dulce, yo le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo”, explicó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales junto a Dulce. “Le dije: José de verdad que vale mad..e todo. No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo José. Elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprehensivo. Yo te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento porque te lo mereces, y ¡vale mad..e todo!”, aseguró. Dulce por su parte, comentó que se rió ante el comentario de su comadre y fue justamente ese momento el que fue captado en la fotografía que se ha vuelto viral. “¡Que te valga mad..e todo!, le dijo. Yo me reí porque ella es muy simpática, Lucía es una de las personas más simpáticas que yo conozco, sí lo eres comadre. Eres muy extrovertida, muy espontánea y dices las cosas como son”, apuntó Dulce. “Me dio risa por la simpatía que ella le hablaba a José José, en ningún momento una burla. ¿Por qué no dicen que hicimos guardia dos veces?, ¿por qué no dicen, cuando dicen que estábamos platicando, estábamos [rezando] el Padre Nuestro, viéndonos una a la otra? Un Padre Nuestro que nadie más hizo. Nosotros sí fuimos a pedir por su alma”, añadió. Además, aclararon que en ningún momento deseaban cantar, como se ha comentado en las redes, sino que Méndez habló con la orquesta encargada para que interpretara temas de José José y no de otros artistas. “Lucía les dijo: ‘Es una falta de respeto que estén tocando cosas que no corresponden a la personalidad que estamos velando'”, explicó Dulce. “Por favor no inventen. Tenemos un gran amor y respeto por nuestro amigo y siempre lo tendremos. Y ojalá muchos que están criticando supieran el amor con que ese hombre nos trataba”. Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto al vídeo, Méndez pidió a sus seguidores seguir orando por el cantante, para quien reiteró su cariño. “Querido amigo José José, como te lo dije, todos los problemas no importan. Lo más importante es tu elevación, por lo que debemos seguir orando todos. Sé que en el cielo te recibirán con bombos y platillos”, puntualizó. Méndez y Dulce fueron dos de las decenas de artistas que acompañaron a la familia Sosa para darle el último adiós al príncipe de la canción. Advertisement EDIT POST

Lucía Méndez sale al paso de las críticas por tomarse una foto ante el féretro de José José

